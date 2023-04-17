ВПС Великої Британії і Німеччини перехопили російські винищувачі і літак-розвідник поблизу повітряного простору НАТО
Військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини перехопили два російських винищувачі та літак-розвідник, які наблизилися до повітряного простору НАТО над Фінською затокою
Про це інформує Sky News.
Один із трьох літаків ідентифікували як розвідувальний. Він летів із материкової Росії до Калінінграда. Його зустріли два російські винищувачі, що базувалися в Калінінграді. Разом із ними літак-розвідник пролетів на південь через північно-західну зону естонської зони польоту.
"Ми часто бачимо російські військові літаки, що літають над Балтійським морем, тому для нас це було звичайним перехопленням. Тим не менш, важливість перехоплення цих літаків і наша відданість колективній обороні повітряного простору НАТО залишається непохитною і рішучою", - сказав пілот ВПС Швеції.
- 7 квітня у межах місії із НАТО румунські винищувачі F-16 ідентифікували та перехопили два російські Су-27 у повітряному просторі країн Балтії.
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