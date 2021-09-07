ВРП звільнила суддю Верховного суду Гусака
Вища рада правосуддя звільнила суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, а також ще п’ять суддів України
Про це повідомляє пресслужба ВРП.
"На засіданні Вищої ради правосуддя 7 вересня розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку", - йдеться в повідомленні.
Так, ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку шість суддів, а саме:
- Гусака Миколу Борисовича - з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду;
- Білик Ганну Олексіївну - з посади судді Броварського міськрайонного суду Київської області;
- Линник Оксану Сергіївну - з посади судді Тростянецького районного суду Сумської області;
- Лабань Галину Василівну - з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду;
- Савкову Світлану Володимирівну - з посади судді Донецького апеляційного суду;
- Колотила Онуфрія Олександровича - з посади судді Чернівецького апеляційного суду.
У загальній кількості з початку 2021 року, за загальними обставинами, звільнено 118 суддів: 116 - через заяви про відставку, 2 - у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням.
- Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя отримала заяву про відставку судді Миколи Гусака з Верховного Суду.
- Згодом, Вища рада правосуддя звільнила п'ятьох суддів, двоє з них - судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.
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