"Все, що хоче Путін - знищення українців": Княжицький про умови припинення вогню, озвучені очільником РФ Ердогану

Про це він написав у Facebook.



Княжицький перелічив вимоги Путіна: "нейтральний статус України, відмова від вступу до НАТО, роззброєння України до такого рівня, який Кремль визнає для себе достатнім, забезпечення "захисту російської мови в Україні" та "денацифікація"".



"Все, що хоче Путін - знищення українців. Тому і наполягає на двох останніх пунктах. І на перших для того, щоб як тільки прокидатиметься національна свідомість - знищувати її. Тому знищеним має бути агресор. А будь-які переговори - імітація для перегрупування сил", - зазначив нардеп.







Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з Реджепом Таїпом Ердоганом назвав президенту Туреччини умови підписання мирної угоди з Україною