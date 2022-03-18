"Все, що хоче Путін - знищення українців": Княжицький про умови припинення вогню, озвучені очільником РФ Ердогану
Нардеп Микола Княжицький прокоментував умови президента РФ Володимира Путіна щодо України, які були озвучені у розмові з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом
Про це він написав у Facebook.
Княжицький перелічив вимоги Путіна: "нейтральний статус України, відмова від вступу до НАТО, роззброєння України до такого рівня, який Кремль визнає для себе достатнім, забезпечення "захисту російської мови в Україні" та "денацифікація"".
"Все, що хоче Путін - знищення українців. Тому і наполягає на двох останніх пунктах. І на перших для того, щоб як тільки прокидатиметься національна свідомість - знищувати її. Тому знищеним має бути агресор. А будь-які переговори - імітація для перегрупування сил", - зазначив нардеп.
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