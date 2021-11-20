Все, що робив Зеленський зі спецоперацією по вагнерівцях, було для Путіна та Козака, - Портников

Таку думку він висловив в ефір програми “Суботній політклуб” на Еспресо.TV



“В цій всій історії вагнерівцями влада брехала не нам, а Путіну з Козаком. Ми взагалі в цій історії статисти. От уявіть, виходь Зеленський і говорить, що ми готували цю спецоперацію, але для нас є важливішим те, щоб наші люди не гинули на Донбасі, тим не менше, ми маємо багато інформації про цих вбивць і обов'язково її оприлюднимо. І це міг говорити Зеленський зразка 2019-2020 років. Зеленський, який хоче домовитись з Путіним і подивитись йому в очі. На таку реакцію звісно ж образився б Путін. Так от, все що робив Зеленський з цією спецоперацією, було не для нас, а для Кремля", - пояснив Портников



Портников зауважив, що не шукає тут якусь зраду. Він наголосив, що головна проблема влади в їхній життєвій позиції. Портников вважає, Зеленський відчуває себе генеральним секретарем ЦК Компартії України, а першим секретарем ЦК Компартії України.



“Проблема в тому, що Зеленський відчуває себе першим секретарем ЦК Компартії України, в якого є генеральний секретар ЦК Компартії в Кремлі. Тільки це не Михайло Горбачов, а Володимир Путін. І він, звісно, може собі дозволити певну самостійність, але не настільки, щоб образити генерального секретаря. Володимире Олександровичу, я от, що хочу сказати, Путін не генеральний секретар, він є жорстоким та підступним убивцею. І, якщо Ви не будете захищати свою країну, то він не просто знищить Україну, він і вас уб’є.” - додав Портников.

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