"Все це маніпуляції": Гетманцев про можливі кадрові зміни в Кабміні восени
Нардеп фракції "Слуга народу", керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що передчасним є обговорення імен міністрів, чия відставка може бути восени
Про це він заявив у коментарі журналістам перед позачерговим засіданням Верховної Ради 23 серпня, передає Інтерфакс-Україна.
"Усі ці розмови є дещо маніпулятивними, поки що ми не бачимо конкретних пропозицій від прем'єр-міністра. Коли ми побачимо ці пропозиції, говоритимемо про щось. Ось у нас весь серпень минув у розмовах, а кого замінять, а цей список правильний, а цей - ні, а які питання - до якого міністра. Все це маніпуляції і просто зайняття ефіру певними розмовами", - наголосив нардеп.
Гетманцев зазначив, якщо немає змісту, яким можна зайняти ефір, то виникають такі розмови.
"Президент не виключає того, що будуть зміни, я цього не виключаю. Але говорити про конкретні прізвища я вважаю передчасним", - сказав він.
Голова комітету зазначив, що питання є до всіх міністрів, оскільки "в тій чи іншій мірі є помилки", але кадрове питання, на переконання нардепа, має бути "останнім у цій низці співпраці з Кабінетом міністрів".
На запитання, коли питання про кадрові ротації в Кабміні може розглянути фракція "Слуга народу", Гетманцев відповів, що "це не обговорюється, як питання, яке може порушуватися, і незрозуміло, чи порушуватиметься воно".
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