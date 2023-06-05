Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов у етері Еспресо.

"Резолюція ООН 2016 року затвердила ядерну угоду. Одним із пунктів там була заборона Ірану постачати озброєння в зони конфлікту. Після встановлення автентичності Радбез ООН має зібратися і призначити комісію, яка буде розслідувати. Якщо підтвердиться все - то має бути запровадження всеосяжних санкцій, чого Іран боїться", - зазначив він.

На думку Данілова, єдине сподівання Ірану - це вето від РФ або Китаю, зараз Росія його гарантує як клієнт.

"Це означає також, що можуть бути санкції США і ЄС, а не в рамках Радбезу. Країни Європи займають зараз більш жорстку позицію щодо Ірану, ніж колись. Напад на Україну - це ж напад на Європу і європейцям не подобається більше, ніж американській стороні. Все йде до нових санкцій", - підсумував експерт.