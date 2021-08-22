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Вселенський патріарх Варфоломій проводить літургію у Святій Софії. НАЖИВО

22 серпня, 2021 неділя
09:24
Суспільство

Ранком неділі, 22 серпня 2021 року, патріарх костянтинопольський Варфоломій спільного з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм ведуть богослужіння у Софійському соборі міста Києва

Богослужіння просто неба транслює Еспресо.TV.

"Сьогодні історична мить, бо вперше вселенський патріарх, перший серед предстоятелів церков, прибув до України, до нашої Помісної церкви вже як до автокефальної, самостійної Церкви-Дочки", - пояснюють у ПЦУ.

Киян запрошують долучитися.

"Доєднуйтеся до соборної божественної літургії на території собору Святої Софії в місті Києві, яку очолюють два предстоятелі - всесвятійший вселенський Патріарх Варфоломій та блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній", - йдеться у запрошенні.
 

 
Прямий етер Еспресо.TV
 




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Софійський собор
Варфоломій
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Свята Софія
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