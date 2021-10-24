Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували у США

Про це повідомляє Orthodox Times.

Патріарх Варфоломій був госпіталізований до лікарні Університету Джорджа Вашингтона у столиці США, після того, як напередодні прибув до країни з 12-денним візитом.

Патріарх потрапив на лікарняне ліжко через те, що відчув нездужання через втому від довгої подорожі та напруженої програми заходів. Лікар Варфоломія порадив йому відпочити, і з міркувань обережності він був доправлений у лікарню для медичного обстеження.

Візит Вселенського патріарха до Сполучених Штатів був запланований на травень 2020 року, однак його відклали через пандемію коронавірусу. В США заплановані зустрічі Варфоломія з президентом країни Джо Байденом та главою Держдепу Ентоні Блінкеном.