Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували у США
Вселенський патріарх Варфоломій потрапив під час візиту до США до лікарні у Вашингтоні через перевтому
Про це повідомляє Orthodox Times.
Патріарх Варфоломій був госпіталізований до лікарні Університету Джорджа Вашингтона у столиці США, після того, як напередодні прибув до країни з 12-денним візитом.
Патріарх потрапив на лікарняне ліжко через те, що відчув нездужання через втому від довгої подорожі та напруженої програми заходів. Лікар Варфоломія порадив йому відпочити, і з міркувань обережності він був доправлений у лікарню для медичного обстеження.
Візит Вселенського патріарха до Сполучених Штатів був запланований на травень 2020 року, однак його відклали через пандемію коронавірусу. В США заплановані зустрічі Варфоломія з президентом країни Джо Байденом та главою Держдепу Ентоні Блінкеном.
- Нагадаємо, 12 вересня Папа Римський Франциск під час візиту до Будапешту зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм.
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