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Головна війна з Росією Всі компроміси з Росією буде затверджувати всеукраїнський референдум, - Зеленський

Всі компроміси з Росією буде затверджувати всеукраїнський референдум, - Зеленський

21 березня, 2022 понедiлок
20:00
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно компроміси на переговорах з Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум

Про це він сказав у інтерв'ю Суспільному.

"Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (в НАТО - ред), тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати що, "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити альянс, якщо б ми були членами альянсу. І я вважаю що це нормальний компроміс", - додав він.

За словами Зеленського, у питаннях гарантії безпеки ітиметься про зміни законодавства.

"Я пояснював усім переговорним групам: коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть - це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією. Тому у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом", - зазначив президент.

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референдум
Володимир Зеленський
вторгнення в Україну
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