Вступ до ЄС та НАТО - суверенне право України, - Козак
Право України на вступ до НАТО або Європейського союзу є її суверенним правом
Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак у інтерв'ю "Політик Інтернасьональ", передає МЗС РФ.
"В які альянси вступати - це виключне суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - заявив він.
За словами Козака, в питанні євроатлантичної інтеграції України "м'яч на боці ЄС і НАТО".
"За нашими оцінками, навряд чи Україна до них приєднається в найближчому майбутньому", - підсумував чиновник адміністрації Путіна.
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