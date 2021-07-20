Вступ до ЄС та НАТО - суверенне право України, - Козак

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак у інтерв'ю "Політик Інтернасьональ", передає МЗС РФ.



"В які альянси вступати - це виключне суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - заявив він.

За словами Козака, в питанні євроатлантичної інтеграції України "м'яч на боці ЄС і НАТО".



"За нашими оцінками, навряд чи Україна до них приєднається в найближчому майбутньому", - підсумував чиновник адміністрації Путіна.