Вступ України до НАТО залежить тільки від українців та влади, - Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький переконаний, що Україна зможе швидко пройти шлях до повноцінного членства в НАТО, якщо влада та українці розвиватимуть демократію в країні
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Бажання України вступити в НАТО було прописано в Конституції. Про це неодноразово говорив Петро Порошенко. Спочатку президент Зеленський не розглядав таку ситуацію, оскільки вважав, що Україну не чекають в НАТО. Проте зараз його риторика змінилась і я повністю підтримую його", - розповів Княжицький.
Народний депутат вважає, що вступ України в НАТО залежить від українського суспільства та влади.
"Зараз в НАТО, а зокрема Генеральний секретар Єнс Столтенберг говорить про те, що рішення щодо вступу України до Альянсу буде прийматись консенсусом. Це правда. Однак має бути лідерство у цьому питанні. Тобто одна із країн-лідерів НАТО має сказати, що вони мають прийняти Україну до Альянсу. Вони це скажуть лише тоді, коли рівень демократії в Україні буде навіть вищим, ніж у них. Тому, в першу чергу, наший вступ до НАТО залежить тільки від нас", - додав він.
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