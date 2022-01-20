Вступу до НАТО заважає невиконання вимог Альянсу чинною владою України, - Княжицький
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький звинуватив чинну владу Україні у невиконанні вимог, необхідних для вступу в НАТО
Про це Княжицький написав у Facebook.
"Байден тут заявив, що ймовірність вступу України до НАТО не є високою через невиконання усіх вимог. Хто ж це ці вимоги не виконує? Очевидно, чинна влада. І поки вимоги не будуть виконані, США, звісно, нас захищатимуть, і ефективно, але як об'єкт у політиці, а не як суб'єкт", - написав Княжицький.
На думку нардепа, для зміни ставлення світової спільноти Україні потрібна досвідчена і відповідальна влада.
"Щоб стати суб'єктом, країні потрібен сильний досвідчений лідер, сильна і відповідальна політична команда при владі, довіра значної кількості українців. Останні дні продемонстрували однозначно, що така сила в Україні існує і зміцнюється. Я переконаний, що "Європейська Солідарність" через об'єднавчий процес з іншими відповідальними українськими політиками переможе на парламентських виборах і нарешті, враховуючи досвід і не повторюючи помилки, сформує ефективний уряд і владу, за яку не буде соромно", - підсумував Княжицький.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав малоймовірним вступ України до НАТО найближчим часом - на його думку, для цього потрібно виконати багато роботи в області демократії.
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