Вступу до НАТО заважає невиконання вимог Альянсу чинною владою України, - Княжицький

Про це Княжицький написав у Facebook.



"Байден тут заявив, що ймовірність вступу України до НАТО не є високою через невиконання усіх вимог. Хто ж це ці вимоги не виконує? Очевидно, чинна влада. І поки вимоги не будуть виконані, США, звісно, нас захищатимуть, і ефективно, але як об'єкт у політиці, а не як суб'єкт", - написав Княжицький.



На думку нардепа, для зміни ставлення світової спільноти Україні потрібна досвідчена і відповідальна влада.



"Щоб стати суб'єктом, країні потрібен сильний досвідчений лідер, сильна і відповідальна політична команда при владі, довіра значної кількості українців. Останні дні продемонстрували однозначно, що така сила в Україні існує і зміцнюється. Я переконаний, що "Європейська Солідарність" через об'єднавчий процес з іншими відповідальними українськими політиками переможе на парламентських виборах і нарешті, враховуючи досвід і не повторюючи помилки, сформує ефективний уряд і владу, за яку не буде соромно", - підсумував Княжицький.



Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав малоймовірним вступ України до НАТО найближчим часом - на його думку, для цього потрібно виконати багато роботи в області демократії.