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Байден: вступ України до НАТО найближчим часом малоймовірний

20 січня, 2022 четвер
09:56
Суспільство Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом Україна навряд чи стане членом НАТО, оскільки ще не виконала для цього необхідні умови

Про це він сказав на пресконференції.

"Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне", - зазначив президент США.

Джо Байден пояснив, що країна повинна виконати багато роботи в галузі демократії та низки інших подій, які відбуваються тут.

Крім того він нагадав, що членство України в НАТО мають підтримати всі держави Альянсу.
 

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Новини
Україна
президент США
Джо Байден
НАТО
США
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