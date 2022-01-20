Байден: вступ України до НАТО найближчим часом малоймовірний
Президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом Україна навряд чи стане членом НАТО, оскільки ще не виконала для цього необхідні умови
Про це він сказав на пресконференції.
"Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне", - зазначив президент США.
Джо Байден пояснив, що країна повинна виконати багато роботи в галузі демократії та низки інших подій, які відбуваються тут.
Крім того він нагадав, що членство України в НАТО мають підтримати всі держави Альянсу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.18
Купівля 28.18Продаж 28.49
-
EUR
Купівля 31.91Продаж 32.37
- Актуальне
- Важливе