Байден: вступ України до НАТО найближчим часом малоймовірний

Про це він сказав на пресконференції.



"Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне", - зазначив президент США.



Джо Байден пояснив, що країна повинна виконати багато роботи в галузі демократії та низки інших подій, які відбуваються тут.



Крім того він нагадав, що членство України в НАТО мають підтримати всі держави Альянсу.



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