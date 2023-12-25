Втеча телеведучого Печія не вплине на правила перетину кордону журналістами, - Юрчишин
Інцидент із телеведучим Олексієм Печієм, який поїхав у закордонне відрядження і не повернувся до України, не змінить правила виїзду журналістів за кордон
Про це в ефірі "Громадського радіо" сказав голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
"Ми як комітет обговорювали й підтримуємо позицію МКІП, що ця подія не призведе до якихось змін щодо правил перетину кордону журналістами, які відбувають у відрядження. Ми зацікавлені в тому, щоб журналісти мали змогу висвітлювати події в Україні та світі, а цей випадок буде на совісті цього пана", — сказав він.
При цьому нардеп назвав учинок журналіста Печія ганебним із моральної та етичної точки зору.
- Журналіст Печій вирішив не повертатися із Саміту ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня, заявивши, що Україні бракує "горизонтальної комунікації з західним суспільством".
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