Втеча телеведучого Печія не вплине на правила перетину кордону журналістами, - Юрчишин

Про це в ефірі "Громадського радіо" сказав голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Ми як комітет обговорювали й підтримуємо позицію МКІП, що ця подія не призведе до якихось змін щодо правил перетину кордону журналістами, які відбувають у відрядження. Ми зацікавлені в тому, щоб журналісти мали змогу висвітлювати події в Україні та світі, а цей випадок буде на совісті цього пана", — сказав він.

При цьому нардеп назвав учинок журналіста Печія ганебним із моральної та етичної точки зору.