Росіяни й місцеві панікери часто вкидають в інфопростір мантри: "Скоро всі втомляться від України й нас кинуть сам на сам з Росією". Та це не працює, адже є відвертою брехнею.

Ми маємо гарантію підтримки. Не тільки на час війни, але й на відновлення після неї. Це одне з наших головних досягнень у 2022.

Чому? Через героїзм українського народу. Завдяки гуманізму західних суспільств. Та "завдяки" кровожерливості й імперськості росіян. Саме дії Росії зробили допомогу Україні — невідворотною необхідністю для цивілізованого Заходу.

Ми починали з дуже обережної позиції більшості європейських і американських політиків. А зараз бачимо, що від екстреного режиму постачання зброї, матеріалів та грошей, країни Європи та Америки переходять до системного та планового.

Наступного року ми отримаємо 32 мільярди доларів бюджетної підтримки від G7. 45 мільярдів військової та невійськової допомоги від США

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Наступного року ми отримаємо 32 мільярди доларів бюджетної підтримки від G7. 45 мільярдів військової та невійськової допомоги від США.

І це — не вся зброя, не всі гроші. Для нас замовляють зброю, яку виготовлять у 2023. Під потреби ЗСУ американці розширюють виробництво снарядів та ракет.

Так, під НАТО теж, але ми — пріоритет.

Росія постійно створює приводи все більше допомагати нам, адже погрожує не тільки Україні

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Номенклатура постачання теж збільшується. Ми матимемо все більше і більше різноманітної техніки та засобів для перемоги.

І, віддамо Росії належне, вона постійно створює приводи все більше допомагати нам, адже погрожує не тільки Україні. Але й усьому світу. І її шантаж вже відверто набрид.

Те ж з грошима на відновлення. Від дуже обережних розмов до впевненого наміру конфіскувати російські активи на користь України. Від фрагментарних обіцянок до чіткого алгоритму дій щодо створення фонду відновлення під міжнародним контролем.

І це все стало можливим, в першу чергу, завдяки діям ЗСУ. Ефективним та героїчним!

Джерело

Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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