Вторгнення РФ в Україну: 240 дітей загинуло, понад 436 зазнали поранень
За час пономаштабної війни РФ проти України загинуло 240 дітей і було пошкоджено 1883 заклади освіти
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 26 травня 2022 року більше ніж 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 240 дітей загинуло та понад 436 поранено", - зазначили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій області - 151, Київській - 116, Харківській - 105, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у Житомирській - 15.
Під час фіксації злочинів стало відомо, що внаслідок російського обстрілу цивільних автівок у Миколаївському районі Миколаївщини загинуло двоє дітей.
Від обстрілу Маріуполя зазнала поранень 16-річна дівчина.
Під час російського обстрілу Красногорівки на Донеччині 24 травня 6-річна дівчинка отримала тяжке поранення з ампутацією нижньої кінцівки.
У той же день окупанти відкрили вогонь по Балаклії на Харківщині та важко поранили 9-річну дитину.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1883 заклади освіти. При цьому 178 з них зруйновано повністю", - зауважили ювенальні прокурори.
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