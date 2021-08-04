Втрата нюху чи смаку менш поширені: МОЗ назвало характерні для штаму "Дельта" симптоми
Захворювання коронавірусом штаму "Дельта" супроводжується лихоманкою, головним болем, а також болем у горлі та нежитю
Про це повідомляє пресслужба Мінохоронздоров'я.
При цьому характерні для первісного штаму коронавірусу кашель і втрата нюху чи смаку при зараженні штамом "Дельта" є менш поширеними.
Крім того, захворювання коронавірусом штаму "Дельта" може супроводжуватися також більш тяжкими симптомами - порушенням слуху, шлунково-кишковими проблемами та утворенням згустків крові, що призводять до загибелі тканин і гангрени.
У МОЗ також нагадали про надзвичайну заразність штаму "Дельта".
"Відповідно до дослідження, проведеного вченими з Китаю концентрація вірусу в крові зараженої людини від штаму "Дельта" у 1000 разів більша ніж було в інфікованих диким штамом. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус в зовнішнє середовище, що сприяє поширенню вірусу на інших людей", - розповіли у МОЗ.
У міністерстві наголосили, що імовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби при зараженні штамом "Дельта" набагато вища у невакцинованих осіб, натомість повністю вакциновані люди переносять хворобу безсимптомно або ж у значно легшій формі.
Вакцинуватися від коронавірусу можна у найближчому пункті щеплення або центрі масової вакцинації. Дізнатися адресу найближчого місця вакцинації можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.
До маломобільних громадян і організованих колективів від 50 людей приїжджають мобільні бригади вакцинації.
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