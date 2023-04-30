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Втрати примусово мобілізованих з Луганська сягнули близько 70 людей на день, - Генштаб

30 квітня, 2023 неділя
19:35
Війна з Росією Окупанти

У Генштабі розповіли, що втрати примусово мобілізованих у Луганську місцевих сягнули близько 70 людей на день. Аби запобігти реакції населення, окупанти обмежили кількість присутніх на похоронах до 6 людей

Про це йдеться у вечірньому зведенні за 30 квітня.

"Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб. Крім того, у цьому контексті, так зване МДБ наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що місцевим лікарням тимчасово окупованого Луганська все важче упоратися зі зростаючою кількістю поранених. Для лікування та реабілітації російських військових до міста з Московської області прибула група медиків, серед яких хірурги.

"Офіційна мета приїзду - обмін досвідом та допомога медичним закладам Луганська", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ уразили 4 райони зосередження окупантів та 2 райони зосередження ворожої артилерії

Українська авіація за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу противника. 

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження озброєння, військової техніки та живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр окупантів.

За день росіяни здійснили 30 обстрілів з РСЗВ та завдали 15 авіаударів

Окрім того, противник завдав 2 ракетних ударів по містах Краматорськ та Костянтинівка. 

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 20 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ.

Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та Середина-Буда Сумської області, пошкоджено приватні будинки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Миколаївка, Галаганівка, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Дружба, Бачівськ  Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Лошакове на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. 
  • На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, Колодязі, Верхньокам’янське, Cпірне та Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом доби противник вів марні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Диліївка, Північне, Залізне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Водяне та Первомайське.
  • На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Бурлацьке, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області, а також місто Херсон. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис Херсонської області. 

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, нібито вночі, 30 квітня, ЗСУ обстріляли населений пункт Суземка, внаслідок чого загинуло 4 людей.

Луганськ
Луганщина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Бахмут
втрати окупантів
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