Втрати РФ наближаються до 65 тис., але й 100 тис. не спонукатимуть Кремль про щось задуматись, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Загальні втрати ворога тільки вбитими вже наближаються до 65. тис. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність. І по тому, як триває російська "могилизация", можна сказати, що і 100 тис. загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматись. Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – усе це шлях до миру", - заявив президент України Володимир Зеленський.

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