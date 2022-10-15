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Головна війна з Росією Втрати РФ наближаються до 65 тис., але й 100 тис. не спонукатимуть Кремль про щось задуматись, - Зеленський

Втрати РФ наближаються до 65 тис., але й 100 тис. не спонукатимуть Кремль про щось задуматись, - Зеленський

15 жовтня, 2022 субота
20:55
війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що втрати Росії у війні з Україною не змушують Кремль задуматись про свої дії

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Загальні втрати ворога тільки вбитими вже наближаються до 65. тис. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність. І по тому, як триває російська "могилизация", можна сказати, що і 100 тис. загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматись. Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – усе це шлях до миру", - заявив президент України Володимир Зеленський.

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