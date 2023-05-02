Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 02 травня 2023 року орієнтовно склали:

Особового складу ‒ близько 191420 (+460 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 3701 (+1) одиниць

Бойових броньованих машин ‒ 7193 (+1)

Артилерійських систем – 2930 (+9)

РСЗВ – 544 (+0)

Засоби ППО ‒ 298 (+3)

Літаків – 308 (+0)

Гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1)

Крилаті ракети ‒ 947 (+15)

Кораблі /катери ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 5851 (+6)

Спеціальна техніка ‒ 360 (+1)

Інфографіка - facebook.com/GeneralStaff.ua