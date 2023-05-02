Втрати РФ у війні з Україною перевищили 191 тис. осіб вбитими, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення РФ українські сили оборони знищили 191 420 російських військових
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 02 травня 2023 року орієнтовно склали:
Особового складу ‒ близько 191420 (+460 за добу) осіб ліквідовано
Танків ‒ 3701 (+1) одиниць
Бойових броньованих машин ‒ 7193 (+1)
Артилерійських систем – 2930 (+9)
РСЗВ – 544 (+0)
Засоби ППО ‒ 298 (+3)
Літаків – 308 (+0)
Гелікоптерів – 294 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1)
Крилаті ракети ‒ 947 (+15)
Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
Автомобільної техніки та автоцистерн – 5851 (+6)
Спеціальна техніка ‒ 360 (+1)
Інфографіка - facebook.com/GeneralStaff.ua
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