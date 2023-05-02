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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Втрати РФ у війні з Україною перевищили 191 тис. осіб вбитими, - Генштаб ЗСУ

Втрати РФ у війні з Україною перевищили 191 тис. осіб вбитими, - Генштаб ЗСУ

2 травня, 2023 вiвторок
08:48
Війна з Росією На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили російський танк і дві ворожі БМП

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські сили оборони знищили 191 420 російських військових

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у facebook

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 02 травня 2023 року орієнтовно склали:

Особового складу ‒ близько 191420 (+460 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 3701 (+1) одиниць 

Бойових броньованих машин ‒ 7193 (+1) 

Артилерійських систем – 2930 (+9) 

РСЗВ – 544 (+0) 

Засоби ППО ‒ 298 (+3)

Літаків – 308 (+0) 

Гелікоптерів – 294 (+0) 

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1)

Крилаті ракети ‒ 947 (+15)

Кораблі /катери ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 5851 (+6)

Спеціальна техніка ‒ 360 (+1)

Інфографіка - facebook.com/GeneralStaff.ua

російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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