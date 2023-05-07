Втрати РФ у війні з Україною сягнули понад 194 тис. осіб вбитими, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення до України росіяни втратили 194 430 військових вбитими
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 07.05.2023 орієнтовно склали:
Особового складу - 194430 (+660 за добу) осіб ліквідовано
Танків ‒ 3723 (+6) одиниць
Бойових броньованих машин - 7248 (+10)
Артилерійських систем – 3010 (+18)
РСЗВ – 554 (+2)
Засоби ППО ‒ 306 (+0)
Літаків – 308 (+0)
Гелікоптерів – 294 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18)
Крилаті ракети ‒ 947 (+0)
Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
Автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16)
Спеціальна техніка ‒ 380 (+5)
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