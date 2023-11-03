Втричі більше, ніж торік: в Україну за 10 місяців транспортували 4,2 млрд кубів газу з ЄС та Молдови
Із січня по жовтень 2023 року в Україну з Молдови та ЄС транспортували 4,2 мільярда кубів природного газу: це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року
Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.
Вказано, що минулого року за такий самий період було транспортовано 1,4 млрд кубічних метрів газу.
Крім того, з усього обсягу транспортованого блакитного палива в українських підземних сховищах газу зберігається 2,5 млрд куб. м газу, який належить іноземним компаніям.
"Такі результати підтверджують той факт, що українська газова інфраструктура є невід'ємною частиною європейської газотранспортної системи і має реальні перспективи стати однією зі складових енергетичного хабу в Україні", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Як повідомляє оператор ГТС, основним напрямком транспортування природного газу був словацький. З нього надійшло 42,7% від загальних обсягів. Крім того, постачання газу були з Угорщини, Польщі та Трансбалканського напрямку (з Румунії через Молдову).
- Раніше голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов розповів, що Україна досі транспортує російський газ, аби підтримати європейських партнерів, проте до кінця 2024 року угода завершиться.
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