Втричі більше, ніж торік: в Україну за 10 місяців транспортували 4,2 млрд кубів газу з ЄС та Молдови

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Вказано, що минулого року за такий самий період було транспортовано 1,4 млрд кубічних метрів газу.

Крім того, з усього обсягу транспортованого блакитного палива в українських підземних сховищах газу зберігається 2,5 млрд куб. м газу, який належить іноземним компаніям.

"Такі результати підтверджують той факт, що українська газова інфраструктура є невід'ємною частиною європейської газотранспортної системи і має реальні перспективи стати однією зі складових енергетичного хабу в Україні", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як повідомляє оператор ГТС, основним напрямком транспортування природного газу був словацький. З нього надійшло 42,7% від загальних обсягів. Крім того, постачання газу були з Угорщини, Польщі та Трансбалканського напрямку (з Румунії через Молдову).