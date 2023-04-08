Про це в ефірі Еспресо сказала експертка-балканістка Марія Гелетій.

"Мені здається, що серби хочуть бути частиною Європи і цього дуже хоче Вучич. Його погодження на план Європи щодо врегулювання ситуації з Косово показує те, що він хоче все зробити, щоб протягнути сербів до ЄС і для того, щоб бути частиною Європи. Він розуміє всі наслідки, якщо він відокремиться від цього і лишиться другом Росії. В цьому є надія - що він зможе привести Сербію до ЄС і забрати її від Росії", - зазначила вона.

На думку Гелетій, важлива також інша річ - якщо ЄС буде довго тягнути, то Вучич втрачатиме підтримку.

"Підтримка ЄС в Сербії дуже знизилась за останній період через те, що Євросоюз дуже довго обговорював з ними різні питання - реформи, економічні моменти. ЄС не завжди є об'єктивним. Є країни, які приєднались до ЄС, але не виконали купу вимог, а є достатньо сильні країни, але вони не члени ЄС через політичне рішення. Якщо ЄС зробить крок назустріч, як він обіцяв і Вучич робить все можливе, щоб переконати політикум примиритися з Косово і рухатися далі до ЄС. Я позитивно налаштована і очікую, що Західні Балкани будуть частиною ЄС", - підсумувала експертка.