Ввечері окупанти обстріляли Херсон: поранили жінку, пошкодили житлові будинки та інфраструктуру
Російська армія атакувала Херсон ввечері, 8 грудня, зокрема влучили про приватному підприємству, складам та житловим будинкам, внаслідок чого поранено жінку
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Учора ввечері російська армія атакувала Херсон. Вдарили по приватному підприємству. Пошкоджено складські приміщення, автівку, знищено продукцію. Також у будівлі вирувала пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці", - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА поінформував, що окупанти обстріляли й житлові будинки. Постраждала 47-річна жінка, яка наразі знаходиться у лікарні. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
- У суботу, 9 грудня, російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на Берислав Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
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