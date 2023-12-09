Російська армія вдарила по Бериславу: 1 загиблий, ще одна людина поранена

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вдарила по Бериславу з безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще одна – дістала поранення", - написав він.

За його словами, наразі потерпілому надається медична допомога.

В Офісі генпрокурора поінформували про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 9 грудня близько 10:20 у місті Берислав військові РФ з дрону скинули боєприпас. Внаслідок вибуху травми, несумісні із життям, отримав місцевий мешканець. Також осколкове поранення отримав ще один чоловік. Обидва цивільних у момент атаки йшли вулицею", - йдеться у повідомленні.