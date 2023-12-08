Росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району: є загиблий, 4 постраждалі

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Пізніше чиновник додав, що через масовану ракетну атаку на область є руйнування в Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді Дніпропетровської області.

"Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто", - написав він.