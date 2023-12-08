Росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району: є загиблий, 4 постраждалі
Російські окупанти вранці 8 грудня завдали ракетного удару по Павлоградському району. Внаслідок ворожої атаки РФ загинула людина, 4 дістали поранення
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
"На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані", - йдеться у повідомленні.
Пізніше чиновник додав, що через масовану ракетну атаку на область є руйнування в Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді Дніпропетровської області.
"Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто", - написав він.
- Зранку 8 грудня росіяни випустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Більше про атаку читайте тут.
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