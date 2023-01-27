Про це в ефірі Еспресо заявив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

"Щодо ВВП різні експерти по-різному прогнозують. Є експерти, які прогнозують ще падіння до 5%, а деякі - ріст у 2023 році 3-8%", - зазначив він.



Дубас змоделював ситуацію, що ЗСУ до літа заходять в Крим.

"Це може карколомно повпливати на ментальність росіян. Уявімо, що влітку закінчується війна. Підписаний мир, репарації, контрибуції і Україну рікою вливаються рікою кошти. Після цього, коли в Україні починають працювати залізобетонні заводи, асфальтні, різні для відбудови. Це буде багато робочих місць. Я б стримано дивився на ситуацію, три відсотки росту можуть бути, скоріше за все, при будь-яких обставинах. Тому що нас підтримують міжнародні партнери і ми поступово виходимо на тренд відбудови наших територій", - підсумував економіст.