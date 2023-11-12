Уздовж північного кордону України закладено 500 тис. мін

Про це повідомляє ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, у інтерв’ю ТСН.

Він пояснює, що таку кількість мін зарито для того, щоб росіяни не могли вільно просуватись, якщо рушать у наступ з півночі.

"А потрібно ще більше, щоб ворог абсолютно чітко розумів: якщо він сунеться до нас з півночі, там не буде для нього легкої прогулянки, як то було в лютому минулого року. Але ж ті самі міни потрібні і на інших ділянках фронту", — наголосив Селезньов.

За його словами, тисяча кілометрів на північному кордоні між Україною та Білоруссю також потребує особливої уваги.