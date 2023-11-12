Уздовж північного кордону України закладено 500 тис. мін
Прикордонні території України з РФ, зокрема, Київської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, заміновано 500 тис. мін
Про це повідомляє ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, у інтерв’ю ТСН.
Він пояснює, що таку кількість мін зарито для того, щоб росіяни не могли вільно просуватись, якщо рушать у наступ з півночі.
"А потрібно ще більше, щоб ворог абсолютно чітко розумів: якщо він сунеться до нас з півночі, там не буде для нього легкої прогулянки, як то було в лютому минулого року. Але ж ті самі міни потрібні і на інших ділянках фронту", — наголосив Селезньов.
За його словами, тисяча кілометрів на північному кордоні між Україною та Білоруссю також потребує особливої уваги.
- Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що російські ДРГ постійно намагаються проникнути на територію прикордонних областей, найбільше таких випадків фіксують на території Сумщини.
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