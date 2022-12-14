Про це повідомляє WBA у twitter.

У асоціації пояснили своє рішення тим, що спортсмени з Росії та Білорусі нібито не мають відношення до війни проти України.

"WBA вирішила відновити російських та білоруських боксерів в рейтингу. Спортсмени з цих країни не є військовими та не входять до складу уряду, тому не мають стосунку до війни проти України. Проте було визначено, що будь-який боєць, який висловиться за війну або бере участь у ній, буде негайно усунений", - заявили у WBA.

На додачу WBA визнала найкращим боксером 2022 року росіянина Дмитра Бівола, який є чемпіоном світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Росіяни та білоруси були позбавлені позицій у рейтингу в березні 2022 року через повномасштабну агресію РФ проти України.

13 грудня WBA зобов'язала Олександра Усика провести захист чемпіонського титулу в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

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