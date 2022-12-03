Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

За даними джерел WSJ в російські розвідці та оточенні Ковальчука, 71-річний мільярдер переконував Путіна, що війна може показати Заходу силу Росії. Він часто зустрічався з президентом РФ перед початком повномасштабного вторгнення та неодноразово розмовляв з ним телефоном та відеозв'язком.

Коли у березні 2020 року розпочалася пандемія коронавірусу, Ковальчук був готовий сидіти на карантині, щоб зустрічатися з Путіним. За словами двох співрозмовників газети, Путін і Ковальчук іноді годинами обговорювали конфлікт із Заходом та історію Росії.

Ковальчук переконував, що Захід нібито слабкий і настав час продемонструвати військову міць Росії, вторгнувшись в Україну.

Видання підкреслює, що Ковальчук є одним із найбільших російських медіамагнатів та володіє телеканалами, газетами, соцмережами, які підтримують політику Кремля.

Телеканали Ковальчука, у тому числі й "Перший", показували спокійну картину призову мобілізованих у РФ, а також розповідали про українську "брудну бомбу" та передбачали розвал США. В інтернеті громадську думку у РФ Ковальчук формує за допомогою соцмережі "ВКонтакте".

У WSJ дійшли висновку, що Ковальчука більше мотивує шовіністична ідеологія, а не атрибути багатства, про що стверджують люди, які його знають. Він має великий вплив на політику та співробітників Кремля, а також допомагає володіти акціями родині та друзям Путіна.

8 жовтня Washington Post повідомив, що один із представників найближчого оточення Володимира Путіна прямо вказав йому на помилки та невдачі у війні в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb