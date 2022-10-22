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OPINION

"Я їх усіх поіменно знаю. Ніхто не сховається"

22 жовтня, 2022 субота
12:15
Погляд Андрій Бондар

Випадковий діалог з таксистом з Генічеська

Їхав учора в таксі. Таксист на скромній синій "шкоді". Я ще ніколи в житті так довго не хотів виходити з машини. Їхати мені було хвилин 7. Але за ці сім хвилин ми з ним мали такий діалог, ніби я не просто якогось свого давнього друга зустрів, а рідну душу.

Мабуть, це вже інші таксисти в нас почалися. Не ті, що були колись – герої чорнушних історій і анекдотів.

Ми за ці 7 хвилин обговорили, здається, все, що відбулося від 24.02. Це було таке собі танго "Смерть ворогам" з елементами оперативного дайджесту. Молодий (30-35), розумний, тактовний. Те, що він україномовний, мене не вразило і не здивувало. Кінець розмови був такий.

– Оце, – кажу, – як наші Херсон визволять, то кацапстан посиплеться.

– Ех, знали б ви, як мені цього хочеться... – каже він. – Я звідти. З Генічеська. Мрію туди повернутися і знайти кожного колаборанта, які ще там на той момент залишаться. Я їх усіх поіменно знаю. Ніхто не сховається.

Він так це спокійно сказав, що я йому повірив. Ніхто не сховається.

Джерело

Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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