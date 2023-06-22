"Я хочу, щоб це були відносини між країнами, які є членами ЄС та НАТО", - Дуда про Україну та Польщу після війни
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що бачить післявоєнні відносини Варшави та Києва діалогом двох країн, які є членами ЄС та НАТО
Про це Дуда заявив у інтерв'ю українським телеканалам та Еспресо.
"Перш за все, я б хотів, щоб це були відносини між країнами, які є членами Європейського Союзу і НАТО. Це те, що сприятиме процвітанню не лише України, в сенсі забезпечення її безпеки, але й майбутньому економічному процвітанню усього суспільства. Я хочу на цьому дуже сильно наголосити", - сказав Дуда у відповідь на запитання кореспондентки Еспресо Христини Парубій.
Він висловив переконання, що українська влада в ЄС буде мудро вести політику.
"Так, що переваги перебування у Європейському Союзі, ці вигоди, будуть справедливо розподілені в українському суспільстві через свободу надання послуг, свободу вибору місця роботи, свободу розвитку, свободу вибору місця проживання. Це дуже важливі елементи, які, якщо їх добре реалізувати, неодмінно принесуть процвітання. Я в цьому не маю жодних сумнівів", - наголосив Дуда.
Він додав, що вірить, що Україна та Польща спільними зусиллями досягнуть успіху.
"Я вірю, що допомагаючи один одному і підтримуючи один одного з одного боку, з іншого - залишаючись в союзі, як у військовому, так і в економічному, співпрацюючи, здійснюючи різні економічні проєкти, ведучи бізнес у своїх країнах на справедливих, рівних умовах - ми досягнемо успіху", - підкреслив Дуда.
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