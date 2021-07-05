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Головна Світ "Я король літака": у Познані пілот заборонив підніматися на борт десяткам українців, - ЗМІ

"Я король літака": у Познані пілот заборонив підніматися на борт десяткам українців, - ЗМІ

5 липня, 2021 понедiлок
16:21
Світ Літак Raynair

У польському місті Познань пілот рейсу ірландської авіакомпанії Ryanair заборонив підніматися на борт десяткам українців

Про це повідомляє Wyborcza Poznan.

Понад 30 українських пасажирів не змогли вилетіти в Україну. В аеропорті відмовились надати інформацію про те, чому пасажири не вилетіли.

Як заявили очевидці, пілот став на заваді посадці українців в літак. Він кричав: "я тут головний" та "я король літака".

На той час українці пройшли усі перевірки на авіаційну безпеку, паспортний контроль та реєстрацію на рейс. 

Представник польського аеропорту Блаве Патрін запевнив, що цей інцидент ретельно дослідять та призначать розслідування. Він додав, що наразі у нього немає відомостей про неналежну поведінку членів екіпажу.

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літак
Познань
Raynair
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