"Я люблю цю країну навіть без кокаїну!". Соцмережі про перемогу збірної України над шведами
В соціальних мережах панує ейфорія після перемоги збірної України з футболу над збірною Швеції
Українці у соцмережах не приховують своєї радості від виходу української збірної до 1/4 фіналу Євро-2020.
У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".
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