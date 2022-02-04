Я не бачу підстав для своєї відставки, - Монастирський
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не бачить підстав для своєї відставки
Про це він заявив на брифінгу в Прип'яті під час спільних тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС, передає Еспресо.TV.
"Я не бачу підстав для своєї відставки. Я маю підтримку монобільшості, Президента, уряду. У такому випадку я не бачу підстав для відставки", – сказав міністр.
- Нагадаємо, що народні депутати з "Європейської солідарності" і ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
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