Я не бачу підстав для своєї відставки, - Монастирський

Про це він заявив на брифінгу в Прип'яті під час спільних тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС, передає Еспресо.TV.



"Я не бачу підстав для своєї відставки. Я маю підтримку монобільшості, Президента, уряду. У такому випадку я не бачу підстав для відставки", – сказав міністр.

Нагадаємо, що народні депутати з "Європейської солідарності" і ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.