Про це повідомив генсек НАТО на брифінгу перед зустріччю у форматі "Рамштайн".

"Я обговорив з Зеленським приготування до липневого саміту до НАТО, я запросив його, і я радий, що (він, - ред.) прийняв запрошення та відвідає саміт", - сказав Столтенберг.

Також за його словами, на саміті мають підтвердити підтримку України стільки, скільки потрібно, і прийняти багаторічну програму, яка допоможе Україні перейти від радянських стандартів та доктрин до варіанту НАТО.

Відомо, що саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня.