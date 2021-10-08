Я сподівався, що Мессі гратиме за нас безкоштовно, - президент "Барселони" зробив несподівану заяву
Президент "Барселони" Жоан Лапорта зізнався, що сподівався, що Ліонель Мессі гратиме за іспанську команду безкоштовно
Про це повідомляє Marca.
За словами Лапорти, він сподівався, що Мессі відмовиться від пропозиції ПСЖ і гратиме за "Барселону" безкоштовно.
"Я дуже люблю Мессі, щоб злитися на нього. Але з часом розумієш, що нічого не вийде, і обидві сторони розчаровані. Було бажання, щоб він залишився, але також і тиск через отриманого ним пропозиції. Він знав, що перейде в ПСЖ, якщо не залишиться в "Барсі". Коли справа дійшла до прийняття рішення, я подумав, що роблю все на благо "Барселони". Я сподівався, що ситуація зміниться, що Мессі запропонує грати за клуб безкоштовно, але не можна очікувати, що гравець його рівня піде на це", - сказав президент "Барселони" Жоан Лапорта.
34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.Минулого літа Мессі безплатно перейшов у ПСЖ. У 5 матчах за парижан аргентинець забив лише 1 гол.
- Нагадаємо, 28 вересня Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів.
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