Я сподівався, що Мессі гратиме за нас безкоштовно, - президент "Барселони" зробив несподівану заяву

Про це повідомляє Marca.



За словами Лапорти, він сподівався, що Мессі відмовиться від пропозиції ПСЖ і гратиме за "Барселону" безкоштовно.



"Я дуже люблю Мессі, щоб злитися на нього. Але з часом розумієш, що нічого не вийде, і обидві сторони розчаровані. Було бажання, щоб він залишився, але також і тиск через отриманого ним пропозиції. Він знав, що перейде в ПСЖ, якщо не залишиться в "Барсі". Коли справа дійшла до прийняття рішення, я подумав, що роблю все на благо "Барселони". Я сподівався, що ситуація зміниться, що Мессі запропонує грати за клуб безкоштовно, але не можна очікувати, що гравець його рівня піде на це", - сказав президент "Барселони" Жоан Лапорта.

34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, 28 вересня Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів.

Минулого літа Мессі безплатно перейшов у ПСЖ. У 5 матчах за парижан аргентинець забив лише 1 гол.