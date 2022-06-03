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"Я стаю на бік жертви": Невзоров підтвердив набуття громадянства України

3 червня, 2022 п'ятниця
13:30
Суспільство Олександр Невзоров

Відомий російський блогер та журналіст, який засуджує війну Путіна проти України та підтримує ЗСУ, прокоментував отримання громадянства України

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Журналіст наголосив, що вважає війну в Україні злочином, і що він упевнений: "якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну", не було б ані Бучі, ані Маріуполя, ані сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, "у які ще обійдеться витівка збожеволілого диктатора".

"Є злочинець і є жертва злочину. Є вбивця і є той, кого він вбиває, або намагається вбити. Злочинець – Росія. Жертва – Україна. Це неможливо оскаржити чи спростувати. Ну а далы кожен робить свый вибыр: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву", – додав Невзоров.

Журналіст зауважив, що "не завжди комфортно" стати поруч із тим, кого розстрілюють, і, ймовірно, "простіше стати в ряд тих, хто розстрілюэ", але кожен робить свій вибір самостійно, і третього варіанту не існує.

"Я стаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, якы дозволили мені зайняти серед них місце", - написав Невзоров.

Одним із перших про те, що російський публіцист Невзоров отримав громадянство України, повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко.

"Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій Указом Президента Володимира Зеленського надано громадянство України за визначні заслуги перед нашою країною", – написав Геращенко.

У коментарі ВВС Україна ще один радник голови МВС, Віктор Андрусів, підтвердив цю інформацію.

Станом на 13:15 3 червня на офіційному сайті Офісу президента України не було відповідного указу.

Раніше низка українських та російських ЗМІ повідомляли, що Невзоров подав заявку на здобуття українського громадянства.

  • 23 березня слідчий комітет Росії порушив проти журналіста Олександра Невзорова справу за статтею про "розповсюдження фейків" про збройні сили РФ.
  • 4 травня Невзорова оголосили в розшук.
  • 6 травня Московський суд заочно заарештував журналіста Незворова у справі про нібито фейк щодо російських військових

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