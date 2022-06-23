"Я вдячний народу Ізраїлю, але ми хотіли б підтримки від вашої влади": Зеленський розкритикував Ізраїль за недостатню допомогу Україні

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

"Звичайно, я вдячний народу Ізраїлю, я вдячний вам за щиру та емоційну підтримку українців. Вдячний за всі українські прапори, які з'явилися на ваших вулицях - ми все це бачимо, ми все це високо цінуємо. За всі ті слова, які прозвучали на нашу підтримку у вашому суспільстві. Я вдячний вашому великому народу. Але ми хотіли б підтримки від вашої влади. Мені здається, це справедливо", - сказав Зеленський".

Зеленський наголосив на масштабах руйнування України, а також на те, що станом на ранок 23 червня РФ використала вже 2,7 тис. ракет по українській території

Президент навів приклад країн, які вже надали військову допомогу Україні й наголосив, що хотів би "позначити" в цьому списку й Ізраїль.

"Ми розуміємо, що вам непросто, але ми б дуже хотіли записати в колонку навпроти вашої держави у таблицях про допомогу нашій армії, що ми отримали. Ми б хотіли там щось записати", - додав він.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що коли держави світу запроваджують санкції проти Росії - це не про гроші, а про цінності.

Наостанок він подякував за медикаменти, які Україна отримала від Ізраїлю.

13 червня співзасновниця Israeli friends of Ukraine Анна Жарова розповіла, що підтримка України в Ізраїлі досить потужна, хоча багато ізраїльтян не розуміють масштаби трагедії в Україні. При цьому ізраїльське суспільство прекрасно знає, що в Україні йде війна та хто її розпочав.

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