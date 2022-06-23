"Я вдячний народу Ізраїлю, але ми хотіли б підтримки від вашої влади": Зеленський розкритикував Ізраїль за недостатню допомогу Україні
Президент Володимир Зеленський розкритикував Ізраїль за недостатню допомогу Україні під час звернення до спільноти провідних освітніх закладів країни
Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
"Звичайно, я вдячний народу Ізраїлю, я вдячний вам за щиру та емоційну підтримку українців. Вдячний за всі українські прапори, які з'явилися на ваших вулицях - ми все це бачимо, ми все це високо цінуємо. За всі ті слова, які прозвучали на нашу підтримку у вашому суспільстві. Я вдячний вашому великому народу. Але ми хотіли б підтримки від вашої влади. Мені здається, це справедливо", - сказав Зеленський".
Зеленський наголосив на масштабах руйнування України, а також на те, що станом на ранок 23 червня РФ використала вже 2,7 тис. ракет по українській території
Президент навів приклад країн, які вже надали військову допомогу Україні й наголосив, що хотів би "позначити" в цьому списку й Ізраїль.
"Ми розуміємо, що вам непросто, але ми б дуже хотіли записати в колонку навпроти вашої держави у таблицях про допомогу нашій армії, що ми отримали. Ми б хотіли там щось записати", - додав він.
Також Володимир Зеленський підкреслив, що коли держави світу запроваджують санкції проти Росії - це не про гроші, а про цінності.
Наостанок він подякував за медикаменти, які Україна отримала від Ізраїлю.
- 13 червня співзасновниця Israeli friends of Ukraine Анна Жарова розповіла, що підтримка України в Ізраїлі досить потужна, хоча багато ізраїльтян не розуміють масштаби трагедії в Україні. При цьому ізраїльське суспільство прекрасно знає, що в Україні йде війна та хто її розпочав.
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