В Ізраїлі не до кінця розуміють масштаби трагедії в Україні, - співзасновниця Israeli friends of Ukraine Жарова

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"На мою думку, в Ізраїлі не до кінця розуміють масштаби тої трагедії, яка сьогодні є в Україні. Дійсно в Ізраїлі медіа розповідають про ситуацію в Україні. Розповідали про Маріуполь та інші міста України. Я читаю пресу на івриті та англійською. Все викладається доволі об'єктивно. Однак останнім часом про Україну зменшуються матеріали в ізраїльській пресі", - розповіла Жарова.

Жарова додала, що ізраїльське суспільство прекрасно знає, що в Україні йде війна та хто їх розпочав.

"Ізраїльське суспільство досить позитивно налаштоване на допомогу Україні. Ізраїльтяни прекрасно знають, що в Україні йде війна та хто її розпочав. Багато бізнесменів надсилають до України гуманітарну допомогу. Підтримка України в Ізраїлі є. Щоб не говорили російські медіа. 26 лютого на мітинг в підтримку України вийшло понад 18 тис людей, на мітинг, який влаштувало російське посольство, вийшло 70 людей. В цих цифрах і є різниця", - додала Жарова.

15 березня Ізраїль скасував безвіз для України та більше не прийматиме біженців.

21 березня Ізраїль спростив умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни.

19 квітня результати опитування інституту демократії свідчили, що 44% ізраїльтян вважають, що країна повинна приймати українських біженців незалежно від їх віросповідання.

29 травня міністр імміграції Ізраїлю Пніна Тамано-Шата заявила, що країна зможе прийняти 100 000 українських євреїв до кінця року

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