В Ізраїлі не до кінця розуміють масштаби трагедії в Україні, - співзасновниця Israeli friends of Ukraine Жарова
Співзасновниця Israeli friends of Ukraine Анна Жарова розповіла, що підтримка України в Ізраїлі досить потужна, хоча багато ізраїльтян не розуміють масштаби трагедії в Україні
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"
"На мою думку, в Ізраїлі не до кінця розуміють масштаби тої трагедії, яка сьогодні є в Україні. Дійсно в Ізраїлі медіа розповідають про ситуацію в Україні. Розповідали про Маріуполь та інші міста України. Я читаю пресу на івриті та англійською. Все викладається доволі об'єктивно. Однак останнім часом про Україну зменшуються матеріали в ізраїльській пресі", - розповіла Жарова.
Жарова додала, що ізраїльське суспільство прекрасно знає, що в Україні йде війна та хто їх розпочав.
"Ізраїльське суспільство досить позитивно налаштоване на допомогу Україні. Ізраїльтяни прекрасно знають, що в Україні йде війна та хто її розпочав. Багато бізнесменів надсилають до України гуманітарну допомогу. Підтримка України в Ізраїлі є. Щоб не говорили російські медіа. 26 лютого на мітинг в підтримку України вийшло понад 18 тис людей, на мітинг, який влаштувало російське посольство, вийшло 70 людей. В цих цифрах і є різниця", - додала Жарова.
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