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OPINION

Ядерні цілі Путіна: залякування, торг і ілюзія контролю

Павло Клімкін
19 червня, 2023 понедiлок
16:04
Погляд Павло Клімкін

Розповідаючи про можливість застосування ядерної зброї, Путін звертається і до росіян, і до Заходу

Заяви Путіна про ядерну зброю зрежисовані й заздалегідь підготовлені. Вони мають дві аудиторії. По-перше, російське населення. Путін ще раз хотів нагадати росіянам, що вони мають пишатися найбільшим у світі арсеналом ядерної зброї, адже чимось іншим пишатися вже не залишилося. І, звісно, заспокоїти, що він цю зброю не збирається використовувати.

По-друге, основна аудиторія — це Захід. І тут Путін має три цілі.

Перша — продовжувати лякати частину західних політиків і, особливо, західне суспільство. Намагаючись в тому числі вбити клин між ними, розраховуючи, що підтримка суспільством постачання нам зброї зменшиться. Саме на це розраховані заяви про можливість ударів по західних аеродромах, де начебто базуватимуться F-16. В реальності це означатиме ядерний удар по НАТО і суперечить навіть російським доктринам застосування ядерної зброї. Але розрахунок Путіна простий — а хто це взагалі зрозуміє.

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Друга мета — якнайдорожче продати початок розмов зі США щодо обмежень і контролю за ядерною зброєю. Путін призупинив договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, але Росія дотримується передбачених у ньому обмежень, хоча обміну інформацією та інспекціями між США та РФ немає.

Договір завершується у 2026 році, й радник Байдена з нацбезпеки Джек Салліван нещодавно запропонував розпочати розмову на тему, що далі. Путін розуміє, що ця тема цікавить й американців, й світ і буде продавати її максимально дорого.

Звісно, при цьому граючи у допомогу китайцям в цій сфері. Саме з цим пов'язана заява Путіна, що РФ не збирається скорочувати ядерну зброю.

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І третя — показати, що Росія збільшує свій контроль над Білоруссю, і тепер має ще "висунутий в напрямку Європи" додатковий арсенал.

В цілому та сама пісня: "домовляйтеся зі мною, оскільки в мене найбільше ядерної зброї й так буде і надалі". Американці розуміють виклики, пов'язані з контролем над стратегічною зброєю, але також добре розуміють слабкі сторони Росії, адже витримати гонку озброєнь під санкціями РФ не зможе. СРСР загнувся і без санкцій. А от пояснювати західним суспільствам, що більше зброї для нас не означає більше ядерної загрози для них стає викликом для нас і наших союзників.

Страх — серйозна зброя, проти нас цю зброю Кремль втратив, а не допустити падіння військової підтримки через залякування РФ стає все більш важливим.

Джерело

Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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