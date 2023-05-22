Велика сімка почала реалізовувати стратегію "стратегічної ізоляції" РФ. Сімка робить це занадто повільно та занадто селективно, як для нас, але послідовно. Наступними етапами будуть запобігання обходу санкцій та зниження залежності в атомній сфері. У своїй заяві Сімка фактично сказала, що не буде працювати з такою Росією.

Одночасно США сказали, що навчатимуть наших пілотів на F16. Важливо, як саме прийняте це рішення.

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Вперше в історії нашої війни з РФ ініціативу, хоча б зовнішньо, взяли на себе європейці. Вони добре розуміють, що ключові рішення слід прийняти до активної фази президентської кампанії в США. Крім того, я майже впевнений, що американці обговорювали питання літаків з Китаєм під час нещодавньої зустрічі у Відні. Звісно, не в сенсі отримали дозвіл, але думаю, що китайці не була "за", але й не були категорично "проти".

Вперше в історії нашої війни з РФ ініціативу, хоча б зовнішньо, взяли на себе європейці. Вони добре розуміють, що ключові рішення слід прийняти до активної фази президентської кампанії в США

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І врешті-решт саміт Китай — Центральна Азія фактично є точкою неповернення для припинення домінування Росії в цьому регіоні. Китайці пропонують не просто масштабну програму інвестицій, вони пропонують "оборонну підтримку". Росія в цій конфігурації все більше стає зайвою і має приймати те, що і як робить Китай, як даність. Так само відсутність Росії на саміті Ліги арабських держав вже нікого не дивує. Арабські країни не стануть нашими друзями завтра, вони все більше "гратимуть" з Китаєм і на Китай, але це означає, що Росії буде менше, а України більше.

На кремль менше зважають і його менше побоюються — це саме те, що було відчутно минулого тижня.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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