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OPINION

"Нічия" з РФ призведе до її тактичного союзу з Китаєм проти Заходу

Павло Клімкін
15 травня, 2023 понедiлок
12:03
Погляд Павло Клімкін

Коли якийсь внутрішній лист зливають в ЗМІ, значить це комусь потрібно. Лист глави європейської дипломатії Борреля злили у газету Файненшл Таймс саме за таким принципом

Лист насправді про Китай і адресований міністрам закордонних справ Євросоюзу. З деякими висновками листа я згоден, але з деякими маю посперечатися. Причому серйозно.

Боррель пише, що поразка Росії не змусить Китай змінити курс на домінування у світовій системі. Більш того, він каже, що Китай буде здатний отримати геополітичні переваги від поразки Росії. І те, й інше прямо веде до хибних і навіть небезпечних висновків. Виходить, що поразка Росії підсилює Китай і створює більше геополітичних проблем, ніж вирішує, а якщо так, то чому б Європі разом з Китаєм не зіграти "на нічию"?

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Російська поразка стане нашою перемогою, але також перемогою Заходу і, що ми, на жаль, не спромоглися пояснити, не-Заходу. А Китай буде враховувати всі уроки цієї війни як стратегічно, так і тактично

Звісно, я спрощую, але логіка викладення дуже небезпечна. Російська поразка стане нашою перемогою, але також перемогою Заходу і, що ми, на жаль, не спромоглися пояснити, не-Заходу. А Китай буде враховувати всі уроки цієї війни як стратегічно, так і тактично.

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Причому поразка Росії не може бути тільки мілітарною, вона має бути комплексною. Включаючи модель безпеки для України на основі НАТО, адже інакше це не поразка Росії. І ніяких інших надійних і стабільних моделей наразі не існує.

Нашою відповіддю на лист Борреля має бути дуже аргументована теза, що "нічия" з РФ призведе до її тактичного союзу з Китаєм проти Заходу, з яким буде складно розмовляти й ще складніше впоратися. А в разі поразки Росії Китай сто разів поміркує, що і як робити далі. А може і ще більше.

Джерело

Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Війна з Росією
Павло Клімкін
Жозеп Боррель
переговори з РФ
Перемога України
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