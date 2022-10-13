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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Ядерний та енергетичний шантаж Путіна зазнає краху

Портников Віталій
13 жовтня, 2022 четвер
11:59
Погляд Віталій Портников

Росія спеціально залякує застосуванням ядерної зброї, щоб не допустити участі країн-союзниць України у війні Росії проти нашої держави

Високопосадовець НАТО у коментарі Reuters наголосив, що у випадку застосування РФ ядерної зброї у війні з Україною може бути так звана "фізична", тобто військова відповідь країн-союзників України. І, ймовірно, відповідь самого Альянсу.

Таким чином може кардинально змінитися весь перебіг війни, що її Володимир Путін розпочав проти України у лютому цього року. І також є абсолютно очевидним, що це – перший коментар високого західного чиновника про наслідки використання РФ ядерної зброї у війні з Україною. Досі фактично всі західні високопосадовці, представники самого НАТО уникали конкретної відповіді на питання, якими будуть наслідки застосування Росією ядерної зброї.

Говорили виключно про катастрофічні наслідки. Однак не конкретизували, що ж мається на увазі під цією катастрофою. Тепер принаймні ми усвідомлюємо, наскільки небезпечними будуть наслідки застосування РФ ядерної зброї для самої Російської Федерації.

Той же чиновник підкреслив, що, на його думку, Росія спеціально залякує застосуванням ядерної зброї, щоб не допустити участі країн-союзниць України у війні Росії проти нашої держави. І, ймовірно, намагається зробити все можливе для того, щоб припинити  постачання зброї українським захисникам.

Однак наразі Росія досягає зворотного результату. Як стало відомо, після атаки російських повітряних сил на українську енергетичну інфраструктуру прискорилося постачання західної зброї до України. Насамперед новітніх систем протиповітряної оборони. Вже стає абсолютно очевидним, що для безпеки України, для її виграшу у війні проти Російської Федерації необхідно насамперед закрити українське небо від російських ракет, зробити все, щоб забезпечити спокійне життя цивільного населення, яке намагається знищити президент РФ зі свою злочинною армією

Таким чином постачання зброї Україні стало важливою частиною реакції цивілізованого світу на черговий воєнний злочин росіян проти українського народу.

Зараз можна говорити й про те, що постачання протиповітряної оборони звісно ж не унеможливить наступні атаки російських повітряно-космічних сил на українські інфраструктурні об'єкти, однак може значно зменшити ці проблеми.

Хоча до нової ракетної атаки треба готуватися довго. А зараз час не працює на Володимира Путіна.

Чи готовий буде Путін змінити тактику і спробувати використати якісь дипломатичні інструменти для того, щоб затягнути війну? Про це ми дізнаємося після перемовин президента РФ із президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, який прибув до столиці Казахстану Астани.

Як відомо, лідер Туреччини намагається створити формат участі американських, французьких, британських, німецьких і російських посадовців у першому з часу початку агресії Володимира Путіна проти України діалозі. Метою цього діалогу є пошук шляхів довіри між цивілізованим світом і Росією.

Однак поки що великого ентузіазму з боку Заходу ми не бачимо. У Москві говорять про можливість перемовин Путіна з американським президентом Джозефом Байденом. Зокрема таку впевненість у тому, що Росія готова буде прийняти запрошення США висловив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Однак сам президент США, коментуючи ймовірність своєї зустрічі з російським президентом в Індонезії, сказав, що не бачить реальної потреби у таких контактах, і що він готовий зустрічатися з Путіним за однієї умови: якщо в разі цих перемовин вдасться звільнити американських громадян, які є заручниками росіян.

Сполучені Штати давно вже запропонували обмін ув'язненими і очікують відповіді російської сторони, якої вже довго немає. Байден як керівник держави, що завжди дбає про своїх громадян, підкреслює, що може зустрічатися навіть з таким вурдалаком як Путін, якщо мова йде про звільнення американців.

Однак предмету перемовин щодо війни Росії проти України президент США не вбачає. Саме тому, зо з боку Росії немає жодної реальної конструктивності щодо закінчення цієї війни. Є спроби шантажувати й Україну, і Європу. Шантаж Європи зараз відбувається не військовими, а енергетичними засобами. Володимир Путін наголосив, що підриви Північного потоку 1 і Північного потоку 2 відбулися в результаті диверсій, в яких він звинуватив США, Україну та Польщу. Він, однак, сказав, що ремонт може відбутися тільки в ситуації, коли РФ отримає гарантії того, що не буде ніяких санкцій проти її енергетики, і гарантія того, що газ і надалі постачатиметься цими газогонами. А поки що Путін знову запропонував постачати газ до Європи однією з віток газогону Північний потік 2. Вона залишилася неушкодженою після диверсії, у якій більшість експертів звинувачують саме Москву.

Джерело

Про автора: Віталій Портников, письменник, журналіст.

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Володимир Путін
ядерна зброя
війна з Росією
Віталій Портников
Північний потік
зброя для України
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