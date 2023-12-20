Як алгоритми YouTube поширюють російську пропаганду у Польщі — дослідження Texty.org.ua
Ризики натрапити на російську дезінформацію та пропаганду на YouTube у Польщі менші, ніж в Україні. Попри це у польському YouTube все одно присутні антиукраїнські настрої та наративи російської пропаганди — їх поширюють блогери та ультраправі сили.
Це випливає з дослідження видання Texty.org.ua. Сайт Еспресо виступає інформаційним партнером дослідження.
Методологія: за допомогою власноруч створеного застосунку журналісти протягом двох місяців досліджували алгоритми рекомендацій YouTube серед 122 поляків.
Що захищає поляків від російської пропаганди?
Перше — поляки значно менше використовують YouTube для перегляду новин. Вони переважно переглядають новини та політичні телешоу на сторінках онлайн-медіа, телебаченні або стримінгових платформах. Більшість цих польських програм можна подивитися лише за підпискою або на сайті у власному відеопрогравачі медіа.
Порівняльна інфографіка користувацької поведінки на YouTube в Україні та Польщі
Друге — незнання російської мови. Оскільки поляки у переважній більшості не володіють російської, то російськомовна конспірологія, лікування содою та пропаганда не надто активно їм рекомендуються алгоритмами YouTube.
Третє (і, ймовірно, найважливіше) — європейське законодавство, яке змушує YouTube підходити більш відповідально, до того, що він показує.
Крім уже наявних політик модерації YouTube, наприкінці серпня 2023-го в ЄС набрав чинності закон про цифрові послуги. Його основне завдання — боротися з незаконним контентом і створити сильніші механізми громадського контролю за онлайн-платформами.
Тепер великі платформи та пошукові системи мають суворо стежити за контентом, що розміщується, негайно видаляти незаконний і прибирати таргетовану рекламу на основі сексуальної орієнтації, релігії, етнічної належності чи політичних переконань.
Хто просуває російську пропаганду у польському YouTube
Звісно, все це не означає, що у польському YouTube відсутні антиукраїнські настрої та російська пропаганда. Зокрема, інфоблогери — чи не найактивніша категорія контентмейкерів на польському YouTube, яка їх просуває.
Наприклад, на третьому місці серед найбільш коментованих YouTube-каналів у Польщі "Дикий тренер" (Dziki Trener). Його перші відео цілком відповідали назві каналу. Сьогодні ж він просуває радше емоційну оцінку актуальних соціально-політичних питань — від цінностей сучасної молоді до (не)вдячності українських біженців.
Ще один приклад — польський журналіст й сатирик Войцех Цейровський (Wojciech Cejrowski). Колись він був відомий як мандрівник, сьогодні — використовує це амплуа разом із фірмовим гавайським стилем і туканом на аватарці, щоб гарантувати собі впізнаваність та успішно просувати свої відео на YouTube-каналі з 630 тисячами підписників. Більшість його відео вже давно не про мандри, а про НАТО й геополітику.
Зокрема, у своїх відео Цейровський виправдовув рішення Путіна розпочати війну, звинувачуючи Польщу та країни Заходу, а до початку повномасштабного вторгнення поширював тези, що "мета Путіна — це Україна, а мета Байдена — це війна".
До чого тут алгоритми YouTube
Багато підписників, переглядів і коментарів — і ось уже контент блогера просуває сам YouTube. Якщо польський користувач хоч раз переглянув відео "Дикого тренера", Войцеха Цейровського чи інфоблогерів з подібною риторикою, то YouTube затягує його у "інформаційну воронку" — YouTube доволі добре виявляє антиукраїнські відео та пропонує у схожих не менш антиукраїнські.
Це було зафіксовано у дослідженні на прикладі одного учасника, якому під час перегляду інформаційно-маніпулятивних каналів YouTube почав рекомендувати контент з наративами російської пропаганди. Наприклад, відео "Непопулярна правда про російсько-українську війну. Роберт Чеда та Ян Пінський" або канал Wiadomości-Polska, де часто маніпулятивно висвітлюються теми зовнішньої політики й транслюються фейки (наприклад, щодо запровадження смертної кари для зрадників в Україні).
Наразі YouTube — одна з найпопулярніших соціальних мереж у Польщі. Станом на 2023 рік ним користується 27,5 млн польських користувачів — двоє з трьох поляків заходять сюди переглянути відео чи послухати музику. І хоч у Польщі маніпулювати навколополітичним контентом через YouTube складніше, ніж в Україні, але це все ще можливо.
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