Як алгоритми YouTube поширюють російську пропаганду у Польщі — дослідження Texty.org.ua

Це випливає з дослідження видання Texty.org.ua. Сайт Еспресо виступає інформаційним партнером дослідження.

Методологія: за допомогою власноруч створеного застосунку журналісти протягом двох місяців досліджували алгоритми рекомендацій YouTube серед 122 поляків.

Що захищає поляків від російської пропаганди?

Перше — поляки значно менше використовують YouTube для перегляду новин. Вони переважно переглядають новини та політичні телешоу на сторінках онлайн-медіа, телебаченні або стримінгових платформах. Більшість цих польських програм можна подивитися лише за підпискою або на сайті у власному відеопрогравачі медіа.

Порівняльна інфографіка користувацької поведінки на YouTube в Україні та Польщі

Друге — незнання російської мови. Оскільки поляки у переважній більшості не володіють російської, то російськомовна конспірологія, лікування содою та пропаганда не надто активно їм рекомендуються алгоритмами YouTube.

Третє (і, ймовірно, найважливіше) — європейське законодавство, яке змушує YouTube підходити більш відповідально, до того, що він показує.

Крім уже наявних політик модерації YouTube, наприкінці серпня 2023-го в ЄС набрав чинності закон про цифрові послуги. Його основне завдання — боротися з незаконним контентом і створити сильніші механізми громадського контролю за онлайн-платформами.

Тепер великі платформи та пошукові системи мають суворо стежити за контентом, що розміщується, негайно видаляти незаконний і прибирати таргетовану рекламу на основі сексуальної орієнтації, релігії, етнічної належності чи політичних переконань.

Хто просуває російську пропаганду у польському YouTube

Звісно, все це не означає, що у польському YouTube відсутні антиукраїнські настрої та російська пропаганда. Зокрема, інфоблогери — чи не найактивніша категорія контентмейкерів на польському YouTube, яка їх просуває.

Наприклад, на третьому місці серед найбільш коментованих YouTube-каналів у Польщі "Дикий тренер" (Dziki Trener). Його перші відео цілком відповідали назві каналу. Сьогодні ж він просуває радше емоційну оцінку актуальних соціально-політичних питань — від цінностей сучасної молоді до (не)вдячності українських біженців.

Ще один приклад — польський журналіст й сатирик Войцех Цейровський (Wojciech Cejrowski). Колись він був відомий як мандрівник, сьогодні — використовує це амплуа разом із фірмовим гавайським стилем і туканом на аватарці, щоб гарантувати собі впізнаваність та успішно просувати свої відео на YouTube-каналі з 630 тисячами підписників. Більшість його відео вже давно не про мандри, а про НАТО й геополітику.

Зокрема, у своїх відео Цейровський виправдовув рішення Путіна розпочати війну, звинувачуючи Польщу та країни Заходу, а до початку повномасштабного вторгнення поширював тези, що "мета Путіна — це Україна, а мета Байдена — це війна".

До чого тут алгоритми YouTube

Багато підписників, переглядів і коментарів — і ось уже контент блогера просуває сам YouTube. Якщо польський користувач хоч раз переглянув відео "Дикого тренера", Войцеха Цейровського чи інфоблогерів з подібною риторикою, то YouTube затягує його у "інформаційну воронку" — YouTube доволі добре виявляє антиукраїнські відео та пропонує у схожих не менш антиукраїнські.

Це було зафіксовано у дослідженні на прикладі одного учасника, якому під час перегляду інформаційно-маніпулятивних каналів YouTube почав рекомендувати контент з наративами російської пропаганди. Наприклад, відео "Непопулярна правда про російсько-українську війну. Роберт Чеда та Ян Пінський" або канал Wiadomości-Polska, де часто маніпулятивно висвітлюються теми зовнішньої політики й транслюються фейки (наприклад, щодо запровадження смертної кари для зрадників в Україні).

Наразі YouTube — одна з найпопулярніших соціальних мереж у Польщі. Станом на 2023 рік ним користується 27,5 млн польських користувачів — двоє з трьох поляків заходять сюди переглянути відео чи послухати музику. І хоч у Польщі маніпулювати навколополітичним контентом через YouTube складніше, ніж в Україні, але це все ще можливо.