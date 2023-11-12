"Як чарівна паличка": Гундяєв пояснив чому він проти абортів для росіянок

Про це він заявив у неділю, 12 листопада 2023 року, передає Lenta.ru.

"Дякуємо Богу, на законодавчому рівні з'являються окремі ініціативи, спрямовані на скорочення кількості абортів. Нещодавно в Мордовії, наприклад, було ухвалено закон про заборону схиляння до аборту", - зазначив він.

Керівник РПЦ закликав інші суб'єкти Росії підтримати цю ініціативу та сподівається на ухвалення відповідного федерального закону. За його словами, це є особливо актуальним для країни в умовах нинішньої демографічної кризи.

Пропонований закон і подальшу заборону абортів він назвав "чарівною паличкою".

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"Справді, ми потребуємо більшої кількості людей, це очевидний факт. Його всі визнають: і політики, і соціологи. Але для того, щоб це було так, хтось там має працювати реально, щоб збільшувалося населення. А населення можна збільшити просто як за порухом чарівної палички. Якщо цю проблему вирішимо, якщо навчимося відмовляти жінок від аборту, відразу статистика піде вгору", - цитує Гундяєва видання Sota.

Раніше в листопаді повідомлялося, що в російських регіонах почали забороняти "схиляння до абортів". Уперше в РФ такий закон ухвалили в Мордовії, потім у Тверській області. У Тамбовській області він внесений до тамтешньої думи главою регіону. У всіх трьох суб'єктах порушників штрафуватимуть на суму до 200 тисяч рублів. У такий спосіб там планують боротися з низькою народжуваністю.

Противники такого кроку натомість звертають увагу на те, що замість сплеску народжуваності законодавче обмеження легальних абортів призведе до переходу цього виду медичних послуг у нелегальну площину, а це, кажуть вони, загрожує здоров'ю російських жінок.