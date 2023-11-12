"Як чарівна паличка": Гундяєв пояснив чому він проти абортів для росіянок
Очільник Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Московський Кирило (Гундяєв) підтримав ініціативу деяких російських регіонів щодо заборони схиляння жінок до абортів
Про це він заявив у неділю, 12 листопада 2023 року, передає Lenta.ru.
"Дякуємо Богу, на законодавчому рівні з'являються окремі ініціативи, спрямовані на скорочення кількості абортів. Нещодавно в Мордовії, наприклад, було ухвалено закон про заборону схиляння до аборту", - зазначив він.
Керівник РПЦ закликав інші суб'єкти Росії підтримати цю ініціативу та сподівається на ухвалення відповідного федерального закону. За його словами, це є особливо актуальним для країни в умовах нинішньої демографічної кризи.
Пропонований закон і подальшу заборону абортів він назвав "чарівною паличкою".
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"Справді, ми потребуємо більшої кількості людей, це очевидний факт. Його всі визнають: і політики, і соціологи. Але для того, щоб це було так, хтось там має працювати реально, щоб збільшувалося населення. А населення можна збільшити просто як за порухом чарівної палички. Якщо цю проблему вирішимо, якщо навчимося відмовляти жінок від аборту, відразу статистика піде вгору", - цитує Гундяєва видання Sota.
Раніше в листопаді повідомлялося, що в російських регіонах почали забороняти "схиляння до абортів". Уперше в РФ такий закон ухвалили в Мордовії, потім у Тверській області. У Тамбовській області він внесений до тамтешньої думи главою регіону. У всіх трьох суб'єктах порушників штрафуватимуть на суму до 200 тисяч рублів. У такий спосіб там планують боротися з низькою народжуваністю.
Противники такого кроку натомість звертають увагу на те, що замість сплеску народжуваності законодавче обмеження легальних абортів призведе до переходу цього виду медичних послуг у нелегальну площину, а це, кажуть вони, загрожує здоров'ю російських жінок.
- Нагадаємо, в Криму окупаційна влада примусила приватні клініки відмовитися від проведення абортів.
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