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Війна з Росією: хроніка
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В Криму окупаційна влада примусила приватні клініки відмовитися від проведення абортів

9 листопада, 2023 четвер
15:31
Війна з Росією

Приватні клініки тимчасово окупованого Криму "добровільно" відмовилися від проведення абортів - тепер це можуть робити тільки "державні" лікарні

Про це пише "Медуза", посилаючись на заяву МОЗ регіону.

Глава так званого МОЗ Костянтин Скорупський заявив, що раніше керівникам приватних клінік запропонували відмовитися від проведення абортів, щоб "внести свій внесок у покращення демографічної ситуації у регіоні".

"Колеги позитивно оцінили цю ініціативу і на сьогодні всі приватні клініки Криму офіційно повідомили МОЗ регіону про свою добровільну відмову від надання послуг із переривання вагітності", - заявив Скорупський.

Крим
окуповані території
окупанти
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