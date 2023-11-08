Як дивились телеканал "Еспресо" в жовтні: стабільно перші

Про це свідчить дослідження компанії Nielsen.

За аудиторією віком від 18 років у містах із населенням понад 50 тис частка Еспресо в жовтні становить 1%.

"У листопаді Еспресо відзначає 10-річчя: ми разом із глядачами пройшли ці насичені подіями і випробуваннями роки. Ми раді, що сьогодні вони обирають нас. Це висока оцінка професіоналізму команди, а ще - велика відповідальність рухатися далі вірно обраним шляхом", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.