Як дивились телеканал "Еспресо" в жовтні: стабільно перші
Еспресо вже сьомий місяць поспіль утримує лідерство серед українських інформаційних телеканалів. У жовтні показники теледивлення каналу знову найвищі
Про це свідчить дослідження компанії Nielsen.
За аудиторією віком від 18 років у містах із населенням понад 50 тис частка Еспресо в жовтні становить 1%.
"У листопаді Еспресо відзначає 10-річчя: ми разом із глядачами пройшли ці насичені подіями і випробуваннями роки. Ми раді, що сьогодні вони обирають нас. Це висока оцінка професіоналізму команди, а ще - велика відповідальність рухатися далі вірно обраним шляхом", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.
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З 6 листопада телеканал Еспресо виходить у ефір з оновленим дизайном. Змінилась ефірна графіка і супровідна музика. Нове візуальне оформлення стало більш сучасним, інформативним і зручним.
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