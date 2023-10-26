Телеканал Еспресо змінюється: чого чекати після 6 листопада
З 6 листопада телеканал Еспресо виходить в ефір з оновленим дизайном. Змінюється ефірна графіка і супровідна музика. Нове візуальне оформлення стає більш сучасним, інформативним і зручним
"Ми прагнули освіжити, осучаснити оформлення каналу, додати йому динаміки, але разом з тим зберегти найкраще, залишитись впізнаваними і максимально близькими до аудиторії, - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.
"Протягом 10 років Еспресо постійно вдосконалюється, і новий дизайн - черговий крок назустріч нашому глядачеві", - додає директорка телеканалу Катерина Єрмолович.
Оновлений дизайн допоможе аудиторії більш комфортно сприймати динамічний контент і орієнтуватись у різноманітних програмах Еспресо: новинах, спецпроєктах, авторських випусках, документальних фільмах. Уніфікована графіка дозволяє глядачеві "безшовно" переміщуватися по різних ефірних продуктах, разом з тим підкреслюючи, що ефір Еспресо - це цілісний продукт, об'єднаний єдиною метою.
За словами арт-директора каналу Марка Канарського, під час створення нової графіки дотримувались принципу лаконічності і простоти, яка притаманна сучасному світовому дизайну: нічого зайвого, максимальна зручність та інформативність.
В цілому кольорова гама лишається традиційною, але змінюються відтінки.
Музику для ефірного супроводження написали Павло Крахмальов та Ігор Мельничук ("Брати Гадюкіни"): попередні музичні заставки теж були їхнього авторства.
"Ми співпрацюємо з Еспресо з часів створення каналу. З першої зустрічі з творчим колективом Еспресо ми зрозуміли, що будемо працювати над цікавим проектом із професійною командою. Щоправда в стані воєнного часу музику для оформлення довелося писати вперше. Зі свого боку, хотілося досягти мети національної ідентифікації українського телеканалу. Задля цього були використані тембральні особливості етнічних інструментів та їх оформлення в сучасне позитивне звучання каналу Еспресо", - розповідає Павло Крахмальов.
Оновлена графіка та музика в ефірі Еспресо - від 6 листопада.
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