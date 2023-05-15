І чому б з цього приводу не розповісти про те, як Туреччина дійшла до цього дня. Як нестала демократія опинилася за крок від східної деспотії?

Тим більше коли вперше за багато років Ердоган може програти вибори й вперше з 2016 року над його султанством насправді існує загроза.

Причини — екстравагантна економічна політика, яка призвела до падіння рівня життя значної частини турків, руйнівний землетрус, який зламав багато планів султану Таїпу, а також складність Туреччини і її різноманітність.

Мабуть, треба пояснити дещо: я ні за кого не “вболіваю” на турецьких виборах, і ніяких різких рухів після трансферу влади, якщо такий відбудеться у відносно мирний спосіб, чекати не треба. І моя розповідь — про те, як в країні з несталою демократією, великими внутрішніми суперечностями та в умовах висхідної економіки можна побудувати диктатуру. Яка з часом зруйнує демократичні інституції, почне нівелювати економічні успіхи. І — звісно — почне шукати союзників і "партнерів" серед людожерів.

У Індексі демократії за 20 років Туреччина деградувала від "Вразливої демократії" до "Гібридного режиму" на межі переходу до категорії авторитарних режимів. У Індексі свободи слова Туреччина деградувала з категорії "Задовільна ситуація" (рівень Франції, Іспанії чи Аргентини) до категорії "Дуже серйозна ситуація"

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Чому я називаю Ердогана людиною, що будує диктатуру?

У Індексі демократії за 20 років Туреччина деградувала від "Вразливої демократії" до "Гібридного режиму" на межі переходу до категорії авторитарних режимів.

У Індексі свободи слова Туреччина деградувала з категорії "Задовільна ситуація" (рівень Франції, Іспанії чи Аргентини) до категорії "Дуже серйозна ситуація". У 2023 році за рівнем свободи слова Туреччина посіла (не)почесне 165 місце. Рівно на 1 позицію нижче, ніж Росія, яка 164. Україна в цьому рейтингу 79.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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